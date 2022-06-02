Политолог рассказал о доказательствах военных преступлений Зеленского Политолог Григорьев рассказал о доказательствах военных преступлений Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Согласно международному военному праву президент Украины Владимир Зеленский может пойти под трибунал, так как существуют доказательства убийств мирных граждан украинскими солдатами, разрушения инфраструктуры и прочих «подвигов» ВСУ, заявил политолог Максим Григорьев. Он также добавил, что Запад активно замалчивает военные преступления украинского лидера, пишет Pravda.Ru.

На протяжении восьмилетней гражданской войны, которая была на Украине, то, что делал киевский режим, — это военное преступление. Добавьте к перечисленному грабежи, уничтожение инфраструктуры, неизбирательные обстрелы и прочие «подвиги» ВСУ и нацбатов. Согласно международному гуманитарному праву президент Зеленский, безусловно, должен считаться военным преступником, — подчеркнул Григорьев.

Он убежден, что западные партнеры Украины потворствуют военным преступлениям ВСУ, поставляя Киеву оружие и инструкторов. По словам политолога, существует более 300 зафиксированных показаний свидетелей, а также данные о пострадавших и жертвах, которые могут послужить доказательством вины киевского руководства. Григорьев заверил, что собранные материалы позволяют без преувеличения назвать власть на Украине фашистским режимом.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками может состояться в Мариуполе. Она также допустила проведение дальнейших слушаний уже в России, поскольку ее территория также пострадала от действий ВСУ.