В Риме потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе В Риме участники митинга собирали подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники манифестации в центре Рима провели сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом организовать расследование преступлений украинских военных в Донбассе с 2014 года, заявил организатор акции Амедео Авондет. Мероприятие на одной из площадей итальянского города посетило около тысячи человек, отметил он в беседе с РИА Новости.

Авондет пояснил, что митингующие требовали выхода Италии из НАТО и прекращения отправки вооружений на Украину.

Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт, — рассказал организатор шествия.

Авондет, который руководит политической организацией «Единая Италия», добавил, что шествие организовали при дистанционном участии из Москвы представителей партии «Единая Россия». По его мнению, разрешение конфликта в Донбассе возможно, если привлечь ООН после того, как «Россия будет вновь включена в международную политику».

Ранее стало известно, что в центре Донецка 4 июня прогремела серия мощных взрывов. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что со стороны Украины было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град». В последние дни украинская армия значительно усилила обстрелы Донецка.