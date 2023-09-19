Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком Журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналист из США Джексон Хинкл после своего визита в Россию сравнил Москву с самыми известными городами у себя на родине и заявил, что российская столица превосходит их по красоте. В своем блоге на YouTube Хинкл особенно отметил виды на Кремль, Красную площадь, Храм Василия Блаженного и парк «Зарядье».

Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. <...> Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас. <...> Здесь очень чисто. <...> Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, — отметил журналист.

Ранее Джексон Хинкл заявлял, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают Киев. По его словам, Вашингтон в настоящее время защищает «нацистских террористов». Он сопроводил свой пост в социальной сети Х (бывший Twitter) изображением советских и российских солдат, которые складывают нацистские знамена и знамена украинских подразделений на Красной площади.

Журналист также утверждал, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва, и исключительно на своих условиях. Он указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.