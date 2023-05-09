«Дедушкам было бы противно»: журналист в США осудил поддержку Киева Западом Американский журналист Хинкл: дедам было бы противно видеть поддержку Киева США

Фото: Henry Villarama / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в Twitter написал, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают Киев. По его словам, Вашингтон в настоящее время защищает «нацистских террористов». Он сопроводил свой пост изображением советских и российских солдат, которые складывают нацистские знамена и знамена украинских подразделений на Красной площади.

Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны, — написал Хинкл.

Некоторые в комментариях к посту добавили, что многим ветеранам было бы стыдно за общее положение дел в стране.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон угрожал своим ветеранам Второй мировой войны аннулированием паспортов, когда они изъявили желание поехать на День Победы в Москву. Дипломат добавил, что американские власти оказывали беспрецедентное давление на ветеранов. По его словам, второй год подряд американская администрация препятствует участию американских ветеранов в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в России.