Антонов: США угрожали ветеранам Второй мировой аннулированием паспортов Антонов: США пригрозили аннулировать паспорта желающих посетить Москву ветеранов Второй мировой

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал ТАСС, что Вашингтон угрожал своим ветеранам Второй мировой войны аннулированием паспортов, когда они изъявили желание поехать на День Победы в Москву. Дипломат добавил, что американские власти оказывали беспрецедентное давление на ветеранов. По его словам, второй год подряд американская администрация препятствует участию американских ветеранов в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в России.

Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы, — рассказал Антонов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ 9 Мая возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к Могиле Неизвестного Солдата. По его словам, на утро у главы государства запланирован неформальный завтрак, а во время парада Победы вместе с ним на трибуне будут президенты других государств.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве, примут участие лидеры Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии.