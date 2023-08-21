В США предположили, чем закончится конфликт на Украине Американский журналист Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться, предположил в своем видеоблоге на YouTube американский журналист Джексон Хинкл. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва и исключительно на своих условиях.

Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей. <...> Меня всегда спрашивали: «Джексон, как это все завершится?» Я отвечал: «Так, как захочет Россия», — заявил Хинкл.

Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша ждет краха режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать раздел украинской территории, предъявив Киеву претензии из-за Волынской резни. Кроме того, по мнению комментатора, Варшава «воюет» не для победы Украины, а выполняет волю Вашингтона, «чтобы разорить РФ».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что единственная причина, по которой страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины, — это раздел территории государства. По его мнению, таким образом странам Запада достанутся западные области Украины, а России — восточные и центральные, включая сам Киев.