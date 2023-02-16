Американский разведчик в отставке: Киев врет, что хочет мира Американский разведчик в отставке Риттер: Киев врет, что хочет мира

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Украины, выступая в НАТО, лгут о том, что хотят мира, и сами признают этот обман, заявил в комментарии YouTube-каналу Naturalist Capitalist офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, российская сторона, в свою очередь, всегда выступала за переговоры.

Украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто выигрывали время, чтобы НАТО могло собраться с силами. Руководители в Киеве хотели выяснить, каким будет уровень поддержки. Единственные люди, которые говорят о войне, — это украинские власти в НАТО, они лгут о том, что хотят мира, это обман, и они это признают, — сказал Риттер.

Ранее офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер предположила, что США боятся затягивания спецоперации на Украине, так как конфликт в перспективе способен разорвать Европу на куски. По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает «конкретных и достижимых целей» в конфликте.