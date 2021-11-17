Американский психопат: пандемия сделала США обществом душевнобольных

Психические и пограничные расстройства представляют в США проблему, которая по своим масштабам не имеет равных больше нигде в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), депрессия и сопутствующие ей расстройства являются наиболее распространёнными психическими недугами, от которых страдают около 4% населения планеты (или 264 млн человек). Ещё 45 млн человек мучаются от биполярного расстройства, а 20 миллионов от шизофрении. О жизни в Штатах людей с психическими проблемами NEWS.ru поговорил с практикующим психотерапевтом из американской глубинки.

Психиатрический институт Blackberry Center утверждает, что 20% американцев (или 19 млн человек) даже в относительно благополучном 2019 году страдали от психических расстройств, депрессии и от ещё более серьёзных проблем с психикой. Последовавшая затем пандемия коронавируса эту проблему вывела на качественно новый уровень.

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Психические расстройства в 2021 году стали самой «трендовой» темой в американском обществе после COVID-19, но вторая только ещё более усугубила первую, пришли к выводу участники обсуждения в компании NAIF , занимающейся организацией массовых мероприятий с участием популярных спикеров.

По словам главы компании Аннетт Найф, именно вопросы психического здоровья (точнее, нездоровья) нации особенно волнуют американцев в ситуации, когда из-за пандемии миллионы из них остались без работы, потеряли бизнес или как-то по-иному попали в стрессовые ситуации.

То, что психическое здоровье выбилось в тренды, не удивляет. Социальное дистанцирование эту проблему только усугубило. Люди ушли на удалённую работу, и это вызвало множество психических расстройств. Разгребать последствия придётся ещё много лет, — констатировала она.

NEWS.ru спросил у работавшей в течение семи лет в одной из психиатрических клиник штата Миссисиппи Наталью Ткаченко, в самом ли деле американское общество на глазах превращается в психиатрическую больницу размером со страну?

Настоящих психопатов — которых видно невооружённым глазом — в любом обществе в мире в целом лишь около 4%. Остальные — это так называемые «пограничники». Сильные и постоянные стрессы, тяжёлое детство, нервное окружение способствуют тому, что у человека развивается психоэмоциональное расстройство. И если стрессовые факторы не ослабевают, человек в какой-то момент может перейти эту границу.

— Из советской киноклассики в жизнь вошёл мем «И тебя вылечат». Насколько вообще легко или сложно в США добиться, чтобы «и тебя вылечили»?

— Вылечат тех, кто обратится за такой помощью. Либо тех, кого выявили на ранней стадии — например, в школе, — по отставанию в развитии и проблемам в поведении (жестокость по отношению к животным, антисоциальное поведение и т. д.). Им обычно рекомендуют обратиться к специалисту, не дожидаясь, когда расстройство психики дойдёт до стадии, откуда возврата уже не будет.

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— Это дорого обходится в США, где даже по поводу насморка нельзя вызвать врача бесплатно?

— Консультации у психотерапевтов платные — впрочем, кажется, так и везде в мире. У нас есть страховки для малоимущих. Страховки покрывают около 15 визитов к психотерапевту в год. То есть примерно раз в месяц — обсудить что да как, выверить стратегии поведения. Есть групповая и поэтому более дешёвая терапия. От клинической депрессии могут лечить в стационарах. Первый приём у психотерапевта где-то в районе $150. После этого обязателен визит к психиатру — подтвердить диагноз психотерапевта и назначить, если нужно, лекарства. Если пациент откажется принимать прописанные лекарства — могут сделать долгодействующий укол (при шизофрении, например, одной инъекции хватает на три месяца), чтобы не чудил и держал себя в рамках.

— Про жизнь сумасшедших в Америке, реальных и мнимых, многим известно из американской литературной и киноклассики. Такие шедевры, как «Полёт над гнездом кукушки» или «Форрест Гамп» показывают, что психическая болезнь в США — далеко не всегда стигма или пожизненный приговор, и в психбольницах идёт по-своему интересная жизнь. А как психиатрические лечебницы выглядят не в кино, а в реальности?

— Сумасшедший дом (стационар, где люди живут какое-то время постоянно) — это почти как пионерский лагерь времён нашего советского детства. Я как-то ходила в музей при большой психиатрической больнице штата Миссисипи, которая существует ещё с начала XIX века. Лечили тогда обёртыванием холодными простынями, электрическим шоком и нагревательными лампами. На 300 человек в этой клинике было 30 медсестёр и всего один врач. Лечили от старческого слабоумия и ещё ряда болезней. Но вот самого «модного» сегодня биполярного расстройства личности в этом списке не было.

— В США всегда бросается в глаза изобилие откровенно неадекватных людей на улицах и в общественных местах. Почему-то ни в Европе, ни в России сумасшедшие не ходят по городам буквально толпами. Это оттого, что в США они не стесняются своего недуга или их там на самом деле столько, что система психиатрической помощи не может всех рассадить по больничным палатам?

— Конечно, в центре любого большого города есть бомжи и есть неадекваты. Где-то они более шумные, где-то менее. Опуститься на дно легко, а выбраться оттуда — долгая и дорогая дорога в дюнах. Существует принудительная госпитализация. Для этого надо пойти в судебный офис, заплатить взнос $360 и назвать имя того, кому, как вы подозреваете, необходима психиатрическая помощь. Его на следующий день полиция под белы рученьки доставит в тюрьму, где будет освидетельствование психологом и психиатром. Кому-то светит койка в госпитале на время, пока его будут наблюдать и подбирать лекарства. Но это недолгий срок, пару недель — и ты на свободе. И это недешёвое удовольствие. Месяц людям с нарко- или алкогольной зависимостью обойдётся около $30 тысяч. Это весьма значительная сумма, равная месячной зарплате учителя. Страховки, как правило, это не покрывают. Поэтому психиатрический стационар — это для богатых. Быть психом в США не каждый может себе позволить.

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— Учитывая, что психотерапевты, психологи, психиатры очень востребованы в таком стрессовом обществе, как американское, наверное, получить такую профессию стоит тоже больших денег?

— Психиатр — это человек с медицинским дипломом, который в самом деле весьма дорого заполучить. Обучение стоит от четверти миллиона долларов и выше. Но прошедшие резидентуру специалисты и зарабатывают от $200 тысяч в месяц (для сравнения: доход средней семьи колеблется в рамках $50–80 тысяч). И учтите, что в такую профессию идут люди, у которых у самих особый склад психики, у которых, например, была какая-то психоэмоциональная травма в детстве. Это очень тяжёлая работа — пропускать через себя ежедневно в течение всей карьеры проблемы огромного количества людей. А ответственность огромная. По уровню стресса эта профессия равна пожарным. Но люди в неё всё равно идут, потому что это прибыльный бизнес, а не благотворительность. Если психотерапевт, как я сама, работает в клинике, а не ведёт частную практику, то и зарплаты у нас невысокие, а есть планы KPI (продуктивности) — сколько клиентов ты должен обслужить в месяц. Всё это весьма негуманно по отношению к самим психотерапевтам.

— Почему, переехав в США, вы решили приобрести именно эту специальность, при том, что она «негуманная» по отношению к её обладателям?

— Для меня опыт переезда в США на постоянное жительство оказался таким травмирующим (вкупе с собственными тараканами в голове), что я пошла учиться на специальность «Консультирование при психических и поведенческих расстройствах». Наверное, думала, что убью, как здесь говорят, двух птичек одним камнем — и профессию получу, и в себе разберусь профессионально. Это заняло 3,5 года — вместе с интернатурами, и обошлось примерно в 30 тысяч «зелёных» в кредит, которые я потом отдавала с процентами банкам. Потом семь лет работала психотерапевтом. Теперь я понимаю, что ежедневный контакт с проблемными людьми привёл меня саму к деформации личности, эмоциональному выгоранию, и я бы, если бы знала это в начале пути, то наверное, избрала бы себе иную профессию.