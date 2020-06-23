Американский эсминец Porter вошёл в Батуми

https://static.news.ru/photo/ffa7f880-b54c-11ea-9e59-fa163e074e61_660.jpg Эсминец Porter Фото: US Navy/Global Look Press

Ракетный эсминец Porter, принадлежащий ВМФ США, вошёл в грузинский порт Батуми (Аджарская АР).

С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Чёрном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз, — говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Тбилиси.

Цель визита — развитие странами и партнёрами Североатлантического альянса возможностей обеспечения безопасности на Чёрном море, а также усиление региональной стабильности. При этом в ведомстве не стали пояснять, как долго судно пробудет в Грузии.

Happy to welcome the USS Porter back to the beautiful port of Batumi for its 3rd visit to conduct maritime security operations, enhance regional maritime stability, combined readiness, and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. https://t.co/YYyZyaCwtS pic.twitter.com/O053caqxBo — U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) June 23, 2020

Североатлантический альянс в апреле 2008 года сделал политическое заявление — Украину и Грузию со временем примут в НАТО. Однако тогда Киеву и Тбилиси не передали планы действий для членства в блоке, что является первым этапом юридического вступления стран в военный союз.