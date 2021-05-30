Американские солдаты случайно слили в Сеть «ядерные секреты»

https://static.news.ru/photo/c2108424-c144-11eb-9fb3-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские военные случайно слили в Интернет все ядерные секреты страны, загрузив данные в студенческое приложение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как стало известно, военные просто загрузили в приложение данные в виде флеш-карточек. Какое-то время система работала — солдаты успешно пользовались информацией, которая не представляла интереса для других государств.

С 2013 года данные о ядерных объектах, а также ключи безопасности и прочее не представляли угрозы ядерному потенциалу США, пока на них не обратили внимание. Как выяснилось, в Сеть утекли также координаты европейских баз, места «горячих убежищ» с активными боеголовками, протоколы безопасности, схемы камер видеонаблюдения и расписание караулов.

Иностранные разведки открывают шампанское, а американские эксперты разводят руками, мол, «вопиющее нарушение», — добавляется в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин поддержал модернизацию ядерной триады США, включающую сухопутный, морской и воздушный компоненты. Министр подчеркнул, что на протяжении многих лет триада была основой национальной обороны США.