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Американские эксперты назвали условия для завершения пандемии COVID-19

08:27, 19 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скорость снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, является главным фактором, способным повлиять на сроки окончания пандемии коронавируса. Вакцинация способна остановить дальнейшую мутацию COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских экспертов.

Профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения Университета Луизианы Эдвард Трапидо подчеркнул, что его серьёзно беспокоит количество людей на планете, которое не вакцинировано, чем уменьшение количества антител.

Трапидо считает, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. На сроки может повлиять только то, что вирус мутирует.

Когда варианты возникают, вирусы могут быстро распространяться и приводить к большому числу случаев среди непривитых людей. Во всём мире существует множество групп населения, у которых нет или мало вакцин, — отметил профессор.

Он добавил, что в первую очередь вакцинами необходимо обеспечить Бразилию, Индию, Пакистан и Непал.

Профессор вирусологии и вакцинологии в Университете Коннектикута доктор Пауло Верарди уточнил, что страны должны вакцинировать не меньше двух третьих своего населения, если не больше. От количества людей с иммунитетом зависит нарушение цикла передачи смертоносной инфекции. Это, в свою очередь, позволит предотвратить новые волны заболевания.

По мнению Верарди, «вызывают озабоченность» новые, всё более заразные мутации COVID-19.

Ранее стало известно, что учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) выявили новые линии коронавируса. Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и снижать эффективность лекарственных препаратов.

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