Американские эксперты назвали условия для завершения пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/406ae70e-d0bf-11eb-a780-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скорость снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, является главным фактором, способным повлиять на сроки окончания пандемии коронавируса. Вакцинация способна остановить дальнейшую мутацию COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских экспертов.

Профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения Университета Луизианы Эдвард Трапидо подчеркнул , что его серьёзно беспокоит количество людей на планете, которое не вакцинировано, чем уменьшение количества антител.

Трапидо считает, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. На сроки может повлиять только то, что вирус мутирует.

Когда варианты возникают, вирусы могут быстро распространяться и приводить к большому числу случаев среди непривитых людей. Во всём мире существует множество групп населения, у которых нет или мало вакцин, — отметил профессор.

Он добавил, что в первую очередь вакцинами необходимо обеспечить Бразилию, Индию, Пакистан и Непал.

Профессор вирусологии и вакцинологии в Университете Коннектикута доктор Пауло Верарди уточнил, что страны должны вакцинировать не меньше двух третьих своего населения, если не больше. От количества людей с иммунитетом зависит нарушение цикла передачи смертоносной инфекции. Это, в свою очередь, позволит предотвратить новые волны заболевания.

По мнению Верарди, «вызывают озабоченность» новые, всё более заразные мутации COVID-19.

Ранее стало известно, что учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) выявили новые линии коронавируса. Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и снижать эффективность лекарственных препаратов.