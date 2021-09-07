Американист объяснил конфликт городов в США из-за абортов разборками партий

Конфликт Техаса и северного Портленда из-за закона об абортах связан с внутрипартийными разборками между Республиканской и Демократической партиями. Об этом изданию «Политика Сегодня» рассказал главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

С каждым годом Техас становится всё более и более консервативным. Штат нацелен на традиционные ценности, на возвращение к ценностям чуть ли не Викторианской эпохи. Здесь я даже не преувеличиваю, — отмечает эксперт.

На сегодняшний день конфликт северного Портленда и южного штата Техас выглядит как идеологический и, естественно, ни о какой войне между Севером и Югом речи не идёт. Просто обострился внутрипартийный конфликт внутри страны, объясняет американист.

По словам Петрова, либеральные штаты, которые выступали против подобных ограничений, усилят своё противостояние с консервативным крылом. Нынешняя ситуация является лишь межпартийной борьбой консервативных частей республиканцев и демократов, поэтому стоит лишь дожидаться дальнейшего развития ситуации внутри США.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас вступил в силу законопроект, согласно которому введён запрет на аборты на сроке от шести недель. Верховный суд США оставил в силе этот закон.