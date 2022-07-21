Американцы начали скупать жильё в Европе из-за роста стоимости жизни Bloomberg: спрос на недвижимость в ЕС повысился у американцев из-за роста стоимости жизни

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Европейский рынок недвижимости в последнее время стал всё активнее привлекать граждан США. Причиной тому является рост стоимости жизни в Штатах, высокий уровень преступности в ряде американских городов и расширение возможностей удалённой работы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, наиболее популярными странами для покупки недвижимости у граждан США являются Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция. Согласно информации Sotheby’s International Realty, с апреля по июнь 2022 года число желающих переехать из Штатов в Грецию выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. В британской консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что спрос на недвижимость во Франции и Италии среди американцев в настоящее время является самым высоким за последние три года.

Как пишет Bloomberg, число проживающих в Португалии американцев в 2021 году выросло на 45% по сравнению с 2020 годом. В Испании с 2019 по 2021 годы стало проживать на 13% больше граждан США. В 2022 году спрос продолжает расти.

Ранее традиционными покупателями недвижимости в Европе были обеспеченные американцы и пенсионеры. С расширением возможностей удалённой работы недорогое жильё в небольших городах и посёлках сделало Европу привлекательным местом для более широкого круга лиц.

Ранее стало известно, что годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее.