Годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд Годовая инфляция в США в июне разогналась до рекордных с 1981 года 9,1%

Фото: Wang Ying/Global Look Press

Годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда страны. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее, тем самым за месяц они прибавили 1,3%, указано в документе.

Аналитики при этом прогнозировали ускорение годового показателя до 8,8%, а месячного — до 1,1%.

Обозреватели немецкого делового журнала WirtschaftsWoche 11 июля заявили, что экономике США не избежать рецессии. По их словам, вопрос заключается лишь в сроках ее наступления. Аналитики тем временем представляют крайне мрачные прогнозы, отмечая, что экономика США «не успокаивается», а настроение американцев в последние месяцы стало заметно хуже.

Ранее министр торговли Джина Раймондо заявила, что в США не видят оснований для наступления «серьезной рецессии» в экономической сфере страны. При этом она предположила, что дальнейший рост экономики Соединенных Штатов может быть замедлен. Чиновница отметила, что за последние полтора года ВВП США увеличился на 5–6%.