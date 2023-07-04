«Алмаз» обрамит ПВО Москвы после атаки дронов: новости СВО на вечер 4 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти выделили грант Научно-производственному объединению «Алмаз» имени академика Расплетина на улучшение систем противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба столичного правительства. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в ходе СВО вскрылось несколько нюансов использования ПВО, главным из которых является риск нанесения ущерба гражданским объектам при перехватах ракет и беспилотников в городской черте.

Пять беспилотников ВСУ были уничтожены утром 4 июля при попытке атаки объектов в Новой Москве и Подмосковье, сообщило Минобороны РФ. Четыре дрона сбили системами ПВО, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе Одинцово.

Telegram-канал SHOT опубликовал снимки с обломками сбитых дронов, которые, по его данным, нашли жители Верховья и Валуево. На кадрах в том числе показаны железные прутья и провода, оставшиеся от уничтоженных БПЛА.

Целью атаки дронов ВСУ были объекты гражданской инфраструктуры, включая аэропорт, принимающий в том числе зарубежные рейсы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала налет беспилотников очередным актом терроризма со стороны Киева.

Фото: Министерство обороны РФ

Один из взрывов в Новой Москве попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. На записи слышно звук взрыва, который раздался около пяти часов утра.

Дроны, атаковавшие Московский регион 4 июля, могли запустить с территории Харьковской или Черниговской области, заявил полковник авиации Виктор Алкснис. По его словам, атаки БПЛА будут происходить чаще, поскольку у ВСУ появились дроны дальнего радиуса действия.

Жители Новой Москвы рассказали, что утром слышали несколько взрывов. По словам одной из жительниц, первый взрыв прогремел около пяти часов утра, примерно через 10 минут раздался еще один. Другая москвичка сообщила, что слышала сразу два взрыва, а через 10 минут еще два. Когда люди просыпались и смотрели в окна, то видели серое облако в небе.

Минобороны РФ 4 июля опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 705 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре боевые бронемашины, две артиллерийские установки «Акация», гаубицы «Гиацинт-С», «Гвоздика», по три гаубицы Д-20 и Д-30, четыре орудия «Мста-Б», две артиллерийские системы М777, а также установку Krab производства Польши.

Фото: Министерство обороны РФ

Истребители ВКС сбили украинский самолет Су-25 в районе Григоровки в ДНР и вертолет Ми-8 в районе Новогродовки. Средствами ПВО также были сбиты два Су-25 в районе Георгиевки в ДНР и Орехово Запорожской области. Кроме того, за сутки были перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены 14 украинских БПЛА. Также под Орехово ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ, близ Выемки ДНР — полевой склад 54-й мехбригады, в районе Песчаного в Харьковской области — склад 67-й бригады теробороны ВСУ.

Украинские войска продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. ВС РФ за сутки отразили 16 атак противника, из них 10 — на Донецком направлении, где противник потерял до 290 военных убитыми и ранеными, две БМП, установки «Акация» и Krab, гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Военкор KP.RU Александр Коц опубликовал у себя в Telegram-канале видео уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор». Удары наносились по украинской боевой технике, расположенной в поле. На кадрах показан запуск управляемой ракеты и корректировка ее траектории для точного точного поражения цели.

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