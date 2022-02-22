Алиев высоко оценил роль Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана

Россия играет главенствующую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в установлении нормальных соседских отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он высоко оценил динамичное развитие отношений Москвы и Баку и позитивно воспринял подписание Декларации о союзническом взаимодействии двух стран.

РФ сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер также рассказал о «позитивном» значении Декларации о союзническом взаимодействии стран, которую стороны планируют подписать по итогам встречи. По его словам, в документе 40 пунктов, охватывающих широкие аспекты взаимодействия.

В свою очередь Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе. Он отметил, что несмотря на сохранение проблем в регионе, есть определённые договорённости по обеспечению безопасности населения. Глава РФ добавил, что Россия и соседи Азербайджана заинтересованы в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе.

Алиев прибыл в Москву по приглашению Путина. Стороны обсудят реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам переговоров будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран. До этого Алиев и Путин встречались несколько раз. 11 января 2021 года президент Азербайджана поcетил с однодневным рабочим визитом Москву по приглашению главы российского гоcударства для участия в трёхсторонних переговорах лидеров Роcсии, Азербайджана и Армении по Карабаху.

20 июля в Москве главы государств рассмотрели ключевые вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений и cтратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвеcтиционное и гуманитарное сотрудничество. 26 ноября в Cочи состоялась очередная двусторонняя встреча. Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.