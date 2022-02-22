«Есть над чем работать»: Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе

Несмотря на сохранение проблем в Карабахе, есть определённые договорённости по обеспечению безопасности населения, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Он отметил, что Россия и соседи Азербайджана заинтересованы в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе. Также Путин назвал Декларацию о союзническом взаимодействии двух стран новым этапом развития отношений.

Есть споры вокруг Карабаха, есть над чем работать, но будем делать всё, чтобы процесс шёл мирным путём, есть уже определённые договорённости по развитию торгово-экономических связей, транспортных коммуникаций, — сказал Путин.

Он также отметил экономические связи Москвы и Баку, которые создают предпосылки для дальнейшего движения вперёд. По мнению Путина, Декларация о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана является новым этапом развития отношений.

Кроме того, Путин пообещал рассказать Алиеву о ситуации на украинском направлении. Он сообщил, что Москва видит много спекуляций на эту тему.

Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на тему, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве, — подчеркнул президент РФ.

Лидеры России и Азербайджана планируют обсудить на переговорах реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам встречи будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.

Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.