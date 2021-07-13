Алиев встретился с вице-премьером России Оверчуком

В Баку начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-премьера России Алексея Оверчука, который представляет Москву в трёхсторонней рабочей группе по Карабаху. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Российский вице-премьер в этой группе занимается в том числе разблокировкой коммуникаций в регионе. Деятельность группы была приостановлена в мае из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее Оверчук рассказал, что есть предпосылки к разговору о разблокировании транспортного сообщения на Южном Кавказе. Представители Армении и Азербайджана настроены улучшить жизнь своих народов в регионе, а Россия помогает им в этом вопросе. Вице-премьер добавил, что торговля будет развиваться после деблокирования региона, а Баку и Ереван получат мощный импульс для развития своей экономики.

По его словам, стороны рассматривают возможность проведения транспортного сообщения между частью Азербайджана и Нахичеванью через Армению. Прорабатываются вопросы по началу движения из Армении в Россию через Азербайджан либо из Армении и России в Иран через Нахичевань.