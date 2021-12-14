Алиев: режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах должны совпадать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать. Также он заявил, что достигнута договорённость о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван, эту тему он обсудит с главой Евросовета Шарлем Мишелем, говорится в сообщении Report.

Что касается правового аспекта пропускного режима в Зангезурском коридоре, он должен быть полностью аналогичен режиму в Лачинском коридоре. В трёхстороннем заявлении (лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года — NEWS.ru) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой, — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что поскольку постов нет в Лачинском коридоре, их не должно быть и в Зангезурском. Алиев отметил. что если Армения хочет контролировать грузы и пассажиропоток, Азербайджан готов открыть таможенный пост в Лачинском коридоре.

Также Алиев рассказал о достижении договорённости о строительстве железнодорожного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику и о строительстве автомагистрали.

Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его сегодня вечером на трехсторонней встрече с господином Шарлем Мишелем, — заявил Алиев.

Он добавил, что для Армении «своего рода обязанность» обеспечить все необходимые условия для строительства.

Ранее Алиев Шарль Мишель провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Алиев поблагодарил Мишеля за его вклад в решение этих вопросов. Стороны также подчеркнули, что связи между ЕС и Азербайджаном успешно развиваются. Азербайджанский президент и глава Евросовета также обменялись мнениями о предстоящей сегодня трёхсторонней встрече между Евросоюзом, Азербайджаном и Арменией.