Алиев пообещал создать в Карабахе «образец рая на земле»

Азербайджан создаст в Карабахе и Зангезуре «образец рая на земле», заявил глава республики Ильхам Алиев на встрече с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населённых пунктов Маймуном Мохд Шарифом. При этом президент подчеркнул, что Баку надеется на поддержку международных организаций, в том числе ООН. Его слова приводит агентство Report.

Вы знаете, мы восстановим территории, как я уже говорил, создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле. Мы сделаем это любой ценой, — сказал Алиев.

По его словам, в вопросе восстановления территорий недопустимо равнодушие международных организаций, донорских организаций, а также крупных фондов.

Ранее Алиев и его российский коллега Владимир Путин отметили, что достигнутые трёхсторонние договорённости послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Стороны намерены взаимодействовать в решении имеющихся задач и тесно сотрудничать на региональном и международном уровнях по содействию установлению долгосрочного мира между государствами региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.