Алиев не исключил разговора с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/3f4a650c-0ba8-11eb-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако сейчас, по его мнению, такая встреча была бы непродуктивной.

Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определённые условия, — сказал он РБК.

По словам Алиева, для того, чтобы разговор состоялся, в армянском руководстве должны понять, что «языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя».

Лидер Азербайджана также считает, что состав стран — посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе следует обновить. Он пояснил, что в Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) либо в некоем ином международном формате должна быть усилена роль Турции.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.