Алиев назвал условие для восстановления отношений с Арменией

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Азербайджан попытается восстановить нормальные отношения с армянским народом после освобождения своих земель в Нагорном Карабахе, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Мы будем пытаться восстановить нормальные отношения с армянским народом после освобождения наших оккупированных земель, попытаемся вернуться к добрососедским отношениям, хоть это и не будет легко, — заявил в эфире арабского телеканала «Аль-Арабия» Алиев.

Он добавил, что Азербайджан начнёт договариваться с армянской и азербайджанской общинами, проживающими в Нагорном Карабахе, после того, как Армения согласится вывести оттуда свои войска.

Как писал NEWS.ru, ситуация в Нагорном Карабахе стала поводом для телефонного разговора между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым. Байрамов рассказал об эскалации напряжённости в регионе, об обстрелах армянской стороны по мирным лицам и объектам Азербайджана. Российский дипломат напомнил о важности соблюдения режима прекращения огня. Он также выразил серьёзную обеспокоенность растущей напряжённостью в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.