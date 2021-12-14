Алиев и Мишель обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

На встрече была отмечена поддержка Евросоюзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. <...> В ходе беседы были обсуждены вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера, — отмечается в сообщении.

Алиев поблагодарил Мишеля за его вклад в решение этих вопросов. Стороны также подчеркнули, что связи между ЕС и Азербайджаном успешно развиваются.

Азербайджанский президент и глава Евросовета также обменялись мнениями о предстоящей сегодня трёхсторонней встрече между Евросоюзом, Азербайджаном и Арменией.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил о готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с Алиевым в рамках саммита «Восточного партнёрства» 15 декабря в Брюсселе. Азербайджан также согласился на предложение Мишеля об организации переговоров.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Баку всегда открыт к политическому диалогу и приветствует такие контакты. Она отметила, что позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе, в результате которых гибнут люди. По его словам, такие действия не помогут Еревану чего-либо добиться, но будут иметь очень серьёзные и болезненные последствия для него.

Байрамов считает, что единственный способ избежать напряжённости на армяно-азербайджанской границе — это начать процесс делимитации. Однако, по его словам, Армения до сих пор под различными предлогами не допускает начала этого процесса.

26 ноября президент России Владимир Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.