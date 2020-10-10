Албанцев обяжут носить защитные маски из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/87e86668-0b23-11eb-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Албании из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 15 октября введёт в качестве обязательной меру повсеместного ношения защитных масок. Об этом сообщил премьер страны Эди Рама.

Граждане обязаны носить маски везде — на улице, в любом общественном месте, кроме дома или заведения общественного питания, — цитирует политика портал 21tv.

По его словам, штрафы за несоблюдение меры будут строгими и они будут вноситься в счета за электроэнергию.

Первые случаи заражения коронавирусом в Албании были выявлены 9 марта. К настоящему времени в стране зарегистрирован 15 231 заразившийся, 9406 пациентов выздоровели, 416 инфицированных умерли.

Ранее Германия и Польша ввели новые ограничения для граждан и организаций. Это сделано, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции на фоне роста числа заражений. Так, бары и рестораны Берлина должны теперь закрываться не позднее 23:00 как минимум до конца октября. Аналогичные меры вводятся в финансовой столице Германии — Франкфурте-на-Майне. Кроме того, решено ограничить часы работы всех торговых точек за исключением аптек и АЗС, писал NEWS.ru.