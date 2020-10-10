Al Jazeera обещает новые разоблачения по делу о «золотых паспортах» Кипра

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В распоряжении СМИ появились новые разоблачения, касающиеся Кипрской инвестиционной программы и выдачи «золотых паспортов». Катарская телекомпания Al Jazeera обещает опубликовать их в понедельни, 12 октября.

Пока в эфир вышел анонсовый ролик в 37 секунд. Из него следует, что журналисты выдали себя за инвесторов и встретились с каким-то кипрским политиком (или политиками) и адвокатом.

Конечно, мы можем изменить его имя. Это Кипр, — приводит телеканал слова юриста.

Также в кадре можно различить фотографии спикера парламента Димитриса Силлуриса, юриста Андреаса Питтатзиса и упоминается компания Giovanni group, которая занимается недвижимостью.

И когда вы знаете ангелов, вам не нужен бог, — говорится в ролике.

23 августа Al Jazeera на основании попавших в её распоряжение секретных документов опубликовала расследование, объясняющее, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, представляющим угрозу европейской безопасности.

В публикации рассказывается, кто из влиятельных фигур, в том числе российского и украинского происхождения, обзавёлся так называемыми инвестиционными паспортами Кипра — гражданством, предоставляемым за инвестиции в местную экономику на сумму не менее €2 млн. Среди них, отмечает издание, — топ-менеджеры ВТБ, сын Виктора Христенко и пасынок Татьяны Голиковой, министры из правительства Виктора Януковича и другие лица.

NEWS.ru с разрешения автора материала— Джеймса Кляйнфельда — оппубликовала полный перевод на русский язык этого расследования.