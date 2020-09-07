Грязные тайны Кипра: полный перевод расследования Al Jazeera

Утечка около 1,4 тысячи секретных документов раскрыла, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, представляющим угрозу европейской безопасности, пишет Al Jazeera. NEWS.ru с разрешения автора — Джеймса Кляйнфельда — публикует полный перевод на русский язык нового расследования , подготовленного изданием, в котором рассказывается, кто из влиятельных фигур, в том числе российского и украинского происхождения, обзавёлся так называемыми инвестиционными паспортами Кипра — гражданством, предоставляемым за инвестиции в местную экономику на сумму не менее €2 млн. Среди них, отмечает издание, — топ-менеджеры ВТБ, сын Виктора Христенко и пасынок Татьяны Голиковой, министры из правительства Виктора Януковича и другие лица.

Представитель глобальной элиты

В столице Вьетнама было обычное холодное декабрьское утро. Группа журналистов собралась у Народного суда Ханоя, величественного белого здания с колоннами, где проходили суды над лидерами Коммунистической партии, обвиняемыми в должностных преступлениях. Судебные заседания транслировались по телевидению.

Всё шло к тому, что 66-летний бывший министр информации Нгуен Бак Сон станет последним фигурантом масштабной антикоррупционной кампании вьетнамских властей, и представители прессы наблюдали, как он вошёл в здание суда в сопровождении семьи.

Сон был влиятельной фигурой во вьетнамском правительстве с 2011 по 2016 года. В конце 2019-го после продолжавшегося две недели суда он был приговорён к пожизненному лишению свободы за получение взятки в $3 млн в деле государственной телекоммуникационной компании MobiFone. Ему удалось избежать смертной казни только потому, что его семья вернула деньги государству.

Ранее в здание суда в более спокойной обстановке вошёл человек, давший взятку, — бывший председатель совета директоров MobiFone Фам Нхат Ву. Лысеющий, в очках, он крепко сжимал микрофон и говорил на суде так чётко, как будто читал с листа. Прокуроры сообщили, что Ву активно сотрудничал со следствием, и он подтвердил, что заплатил Сону $3 млн.

В суде Ву не казался влиятельной фигурой. Он не выглядел как представитель глобальной элиты, способный, если его не арестуют, уехать из страны и осесть в любой точке мира по своему выбору.

Но за его спиной стоят очень серьёзные люди. Его брат Вуонг — самый богатый человек во Вьетнаме. Письма с просьбами о помиловании Ву приходили от имеющей большое влияние в стране Буддийской Сангхи, от вьетнамского отделения Красного Креста и от русского посла. В итоге его приговорили всего к трём годам лишения свободы.

Однако в поле зрения отдела расследований Al Jazeera Ву попал по иным причинам. Незадолго до появления в суде он получил паспорт гражданина Республики Кипр.

«Золотой» паспорт

Фам Нхат Ву — один из тысяч тех, кто заплатил за получение кипрского гражданства по схеме «гражданство за инвестиции». Он входит в список лиц, указанных в Кипрских бумагах, — значительном количестве официальных документов, попавших после утечки в распоряжение отдела расследований.

Правительство Кипра долгое время считало инициативу, именуемую сегодня Инвестиционной программой Кипра (Cyprus Investment Programme, CIP), одним из главных источников дохода: по некоторым оценкам, он достигает $8 млрд. Неудивительно, что программу стали ещё более активно продвигать в 2013 году после самого разрушительного финансового кризиса в истории этой средиземноморской страны.

Для тех, у кого есть деньги, преимущества «золотого» кипрского паспорта очевидны: возможность размещать вклады на счетах европейских банков, жить, работать и свободно передвигаться не только на Кипре, но и во всех 27 странах ЕС, а также въезжать без виз в 176 государств. И всё это за «умеренную» цену минимального объема инвестиций в размере примерно $2,5 млн, большая часть которых должна быть вложена в недвижимость.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кипрские бумаги

Отдел расследований проанализировал сведения примерно о 2500 лицах, упомянутых в Кипрских бумагах. Они указаны в более чем 1400 заявлениях на получение гражданства как основные заявители или члены их семей. Эти лица упоминались только при наличии явных свидетельств о совершении ими противоправных действий, либо если они являлись государственными должностными лицами, не отвечающими критериям получения гражданства согласно новым правилам, введенным на Кипре в 2019 году.

Наибольшее количество заявителей — тысяча — из России, затем идут 500 граждан Китая, чуть более 100 украинцев и 350 представителей стран Ближнего Востока.

Их возраст и профессии различны, но каждый из них приобрёл значительное состояние, нередко — сомнительными способами.

Результаты анализа показали, что Фам Нхат Ву и Янг Хуиян вошли в число десятков заявителей, которые не получили бы кипрского гражданства, если бы обратились за ним сегодня и если бы их заявления были тщательно проверены.

Программа CIP начала действовать в 2016 году и заменила предыдущую схему «гражданство за инвестиции». Она содержала новые финансовые критерии для желающих получить гражданство, снижающие минимальную сумму инвестиций более чем на $1 млн. В ней также сохранилось требование к заявителям об отсутствии «подтверждённых судимостью преступлений», однако без конкретного определения этой формулировки.

На практике не получали отказа лица, привлечённые к участию в уголовных делах или в отношении которых велось уголовное преследование, поэтому многие фигуранты Кипрских бумаг подавали заявления в тот период, когда им могло быть предъявлено обвинение в совершении преступления.

Власти Кипра, согласно своим же собственным правилам, должны были проводить проверки по базам данных Европола и Интерпола. Но на практике сами заявители предоставляли сведения о проверках, проведённых уполномоченными органами их стран. Процент заявлений, в удовлетворении которых было отказано, на удивление низок: только 2% за период с 2013 по 2018 годы.

Один фигурант, осуждённый за вымогательство 16 лет назад, был отнесён к лицам, не имеющим «подтверждённых судимостью преступлений». В связи с этим встает вопрос, осталось ли криминальное прошлое этого человека, который сейчас занимает высокое положение в России, неучтённым из-за недосмотра проверяющих или судимость сочли погашенной?