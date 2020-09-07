Грязные тайны Кипра: полный перевод расследования Al Jazeera

Утечка около 1,4 тысячи секретных документов раскрыла, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, представляющим угрозу европейской безопасности, пишет Al Jazeera. NEWS.ru с разрешения автора — Джеймса Кляйнфельда — публикует полный перевод на русский язык
Представитель глобальной элиты
В столице Вьетнама было обычное холодное декабрьское утро. Группа журналистов собралась у Народного суда Ханоя, величественного белого здания с колоннами, где проходили суды над лидерами Коммунистической партии, обвиняемыми в должностных преступлениях. Судебные заседания транслировались по телевидению.
Всё шло к тому, что 66-летний бывший министр информации Нгуен Бак Сон станет последним фигурантом масштабной антикоррупционной кампании вьетнамских властей, и представители прессы наблюдали, как он вошёл в здание суда в сопровождении семьи.
Сон был влиятельной фигурой во вьетнамском правительстве с 2011 по 2016 года. В конце 2019-го после продолжавшегося две недели суда он был приговорён к пожизненному лишению свободы за получение взятки в $3 млн в деле государственной телекоммуникационной компании MobiFone. Ему удалось избежать смертной казни только потому, что его семья вернула деньги государству.
Ранее в здание суда в более спокойной обстановке вошёл человек, давший взятку, — бывший председатель совета директоров MobiFone Фам Нхат Ву. Лысеющий, в очках, он крепко сжимал микрофон и говорил на суде так чётко, как будто читал с листа. Прокуроры сообщили, что Ву активно сотрудничал со следствием, и он подтвердил, что заплатил Сону $3 млн.
В суде Ву не казался влиятельной фигурой. Он не выглядел как представитель глобальной элиты, способный, если его не арестуют, уехать из страны и осесть в любой точке мира по своему выбору.
Но за его спиной стоят очень серьёзные люди. Его брат Вуонг — самый богатый человек во Вьетнаме. Письма с просьбами о помиловании Ву приходили от имеющей большое влияние в стране Буддийской Сангхи, от вьетнамского отделения Красного Креста и от русского посла. В итоге его приговорили всего к трём годам лишения свободы.
Однако в поле зрения отдела расследований Al Jazeera Ву попал по иным причинам. Незадолго до появления в суде он получил паспорт гражданина Республики Кипр.
«Золотой» паспорт
Фам Нхат Ву — один из тысяч тех, кто заплатил за получение кипрского гражданства по схеме «гражданство за инвестиции». Он входит в список лиц, указанных в Кипрских бумагах, — значительном количестве официальных документов, попавших после утечки в распоряжение отдела расследований.
Правительство Кипра долгое время считало инициативу, именуемую сегодня Инвестиционной программой Кипра (Cyprus Investment Programme, CIP), одним из главных источников дохода: по некоторым оценкам, он достигает $8 млрд. Неудивительно, что программу стали ещё более активно продвигать в 2013 году после самого разрушительного финансового кризиса в истории этой средиземноморской страны.
Для тех, у кого есть деньги, преимущества «золотого» кипрского паспорта очевидны: возможность размещать вклады на счетах европейских банков, жить, работать и свободно передвигаться не только на Кипре, но и во всех 27 странах ЕС, а также въезжать без виз в 176 государств. И всё это за «умеренную» цену минимального объема инвестиций в размере примерно $2,5 млн, большая часть которых должна быть вложена в недвижимость.
Кипрские бумаги
Отдел расследований проанализировал сведения примерно о 2500 лицах, упомянутых в Кипрских бумагах. Они указаны в более чем 1400 заявлениях на получение гражданства как основные заявители или члены их семей. Эти лица упоминались только при наличии явных свидетельств о совершении ими противоправных действий, либо если они являлись государственными должностными лицами, не отвечающими критериям получения гражданства согласно новым правилам, введенным на Кипре в 2019 году.
Наибольшее количество заявителей — тысяча — из России, затем идут 500 граждан Китая, чуть более 100 украинцев и 350 представителей стран Ближнего Востока.
Их возраст и профессии различны, но каждый из них приобрёл значительное состояние, нередко — сомнительными способами.
Результаты анализа показали, что Фам Нхат Ву и Янг Хуиян вошли в число десятков заявителей, которые не получили бы кипрского гражданства, если бы обратились за ним сегодня и если бы их заявления были тщательно проверены.
Программа CIP начала действовать в 2016 году и заменила предыдущую схему «гражданство за инвестиции». Она содержала новые финансовые критерии для желающих получить гражданство, снижающие минимальную сумму инвестиций более чем на $1 млн. В ней также сохранилось требование к заявителям об отсутствии «подтверждённых судимостью преступлений», однако без конкретного определения этой формулировки.
На практике не получали отказа лица, привлечённые к участию в уголовных делах или в отношении которых велось уголовное преследование, поэтому многие фигуранты Кипрских бумаг подавали заявления в тот период, когда им могло быть предъявлено обвинение в совершении преступления.
Власти Кипра, согласно своим же собственным правилам, должны были проводить проверки по базам данных Европола и Интерпола. Но на практике сами заявители предоставляли сведения о проверках, проведённых уполномоченными органами их стран. Процент заявлений, в удовлетворении которых было отказано, на удивление низок: только 2% за период с 2013 по 2018 годы.
Один фигурант, осуждённый за вымогательство 16 лет назад, был отнесён к лицам, не имеющим «подтверждённых судимостью преступлений». В связи с этим встает вопрос, осталось ли криминальное прошлое этого человека, который сейчас занимает высокое положение в России, неучтённым из-за недосмотра проверяющих или судимость сочли погашенной?
Бизнесмены, политики, миллиардеры
Был холодный декабрьский вечер 2015 года. Модная элита Санкт-Петербурга собралась на вечеринку. Среди блистающих гостей были известный телеведущий Иван Ургант, светская львица Ксения Собчак, дочь первого мэра города, избранного на демократических выборах, и его жены, члена российского Совета Федерации.
Отмечали день рождения девятилетнего мальчика, младшего сына Али Беглова, который потратил на это мероприятие $500 тысяч.
Беглов, крепкий мужчина с коротко подстриженными волосами, также известен как «Алик Татарин» — прозвище со времён его связей с преступным миром Санкт-Петербурга. Он был осуждён за вымогательство и отбывал двухлетний срок с 1990 по 1992 годы.
Наличие судимости не помешало Беглову ни получить кипрский паспорт, ни войти в высшие влиятельные круги России.
С 1999 по 2016 год Беглов был генеральным директором дочернего общества второй по величине российской нефтегазовой компании «ЛУКОЙЛ», которое управляет нефтехранилищами в 35 портах в России и других странах и имеет чистую прибыль на уровне миллиарда рублей в год ($13,4 млн).
За несколько месяцев до щедро оплаченной вечеринки в честь младшего девятилетнего сына другой его сын открыл офис вновь созданной компании по производству молочной продукции в здании региональной штаб-квартиры «ЛУКОЙЛА» в Санкт-Петербурге. А уже через год эта компания снабжала молочными продуктами Конституционный суд Российской Федерации, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Государственную думу и Совет Федерации.
В соседней Украине, где власть известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича была свергнута «евромайданом» в 2014 году, представители элиты также активно стремились получить кипрское гражданство.
Среди них был Микола Злочевський, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями на посту министра экологии и природных ресурсов в правительстве Януковича. Его энергетическая компания Burisma, имеющая офис в Киеве, но, что примечательно, зарегистрированная на Кипре, получила преимущества при оформлении украинских лицензий на добычу полезных ископаемых.
Burisma попала на первые полосы американских СМИ, когда стало известно, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден стал членом её совета директоров в период, когда его отец курировал политику США на Украине.
С 2012 года, когда Злочевський оставил пост министра, он является фигурантом уголовного дела о коррупции. Позднее его обвинили в даче взятки, после того, как представители антикоррупционного бюро изъяли $5 млн наличными, якобы предназначенных для передачи должностным лицам с целью прекращения расследования по делу Burisma. Злочевський получил кипрский паспорт 1 декабря 2017 года и сейчас по имеющимся сведениям проживает в Монако.
Ещё до появления Кипрских бумаг было много публикаций о российских и украинских олигархах, купивших гражданство Кипра, включая Олега Дерипаску, миллиардера, приближенного к президенту Владимиру Путину.
В число успешных заявителей также вошёл один из наиболее известных «беглецов» Джо Лоу, по неофициальным данным, стоящий за кулисой скандала с $700 млн, который привел к отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
Возможно, в ответ на такие инциденты в 2019 году МВД Кипра сделало ряд заявлений, включая сообщения об аннулировании 29 паспортов, выданных по ошибке, и ужесточении критериев для будущих заявителей.
На каждого, кого считают политически значимым лицом (Politically Exposed Person, PEP), занимающим высокое служебное положение в правительстве или в государственных компаниях, — в будущем будет распространяться запрет на получение кипрского гражданства в течение как минимум пяти лет после ухода с высокого поста. Данный запрет также будет применяться для членов семьи и деловых партнёров таких лиц.
Специалисты по расследованию коррупционных преступлений заявляют, что политически значимые лица с большей вероятностью могут быть вовлечены в коррупционную деятельность из-за доступа к государственным фондам.
Новые правила также разъясняют ограничения для заявителей, связанных с компаниями, находящимися под санкциями, подвергающихся уголовному преследованию или обвиняемых в совершении уголовно наказуемых деяний до передачи дел в суды.
«Банк Кремля» и глобальные PEP
После присоединения Крымского полуострова к России в 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении ключевых секторов российской экономики, затронувших ВТБ. Многие годы ВТБ был ключевой составляющей распространения экономической мощи Москвы, от накачивания инвестициями стран бывшего коммунистического блока и нового члена ЕС, Болгарии, до финансирования Олимпийских игр в Сочи. Его стали называть «банком Кремля».
Трое высокопоставленных руководителей ВТБ вложили средства в соседние объекты недвижимости комплекса Coral Seas рядом с Пафосом, курортом на побережье Кипра. Алексей Яковицкий, генеральный директор «ВТБ Капитал», Виктория Ванурина, член правления ВТБ, Виталий Бузоверя, старший вице-президента ВТБ получили гражданство Кипра совместно со своими супругами.
По данным антикоррупционной НКО Global Witness, с 2007 по 2016 годы Кипр стал страной номер один для внешних иностранных прямых инвестиций российских резидентов, известных как «отток капитала», по оценкам, достигающих $130 млн. Несмотря на отсутствие предположений о том, что эти деньги используются для криминальных целей, появляется всё больше доказательств того, что Кипр стал излюбленным местом для русских, стремящихся отмыть доходы, полученные незаконным путем.
Предоставление гражданства заявителям со статусом PEP остается проблемой для ЕС, и существующие правила жёстко ограничивают возможности PEP по получению гражданства стран Евросоюза. Кипр смог обеспечить соблюдение этих правил только к лету 2019 года, однако до этого многие PEP смогли воспользоваться всеми преимуществами программы CIP.
Спикер нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахман Рахмани является высокопоставленным PEP. До прихода в политику Рахмани построил свою бизнес-империю, поставляя оккупировавшим Афганистан войскам США топливо и услуги безопасности. Его заявление было одобрено, в нём также указано, что его жена и три дочери являются гражданками Федерации Сент-Китс и Невис, ещё одного государства, предоставляющего гражданство за инвестиции. Его сын Аджмаль Рахмани — политик, представляющий столицу Афганистана Кабул, — также подавал заявление на получение кипрского гражданства.
Группа компаний Rahmani имеет интересы не только в Афганистане, но и в странах Персидского залива и Европы. По мнению специалистов по коррупционным преступлениям, отец и сын Rahmani занимают положение, дающее возможность влиять на политические решения с целью личного обогащения. А паспорт Кипра позволяет им переводить средства на счета европейских банков, подальше от пристального внимания интересующихся.
Комплексные проверки властей Кипра также должны были выявить имя Владимира Христенко, имеющего статус PEP благодаря своему отцу Виктору Христенко и мачехе Татьяне Голиковой. Они оба занимали ряд высоких политических постов, были заместителями премьер-министра России. Виктор Христенко дважды назначался министром промышленности. Татьяну Голикову русские СМИ однажды назвали «одним из самых одиозных заместителей премьер-министра Российской Федерации». Она занимала пост министра здравоохранения и помощника президента Путина.
В 2017 году пара задекларировала годовой доход более $1 млн, хотя их общий чистый капитал оценивается гораздо выше, в том числе из-за значительных долей в трёх гольф-клубах класса «люкс» общей стоимостью $360 млн. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, публикующего журналистские расследования, «декларации о доходах Христенко и Голиковой не дают ответа на вопрос, как они могут позволить себе приобретение таких ценных активов».
В 2006 году Владимир Христенко, которому было 25 лет, стал председателем наблюдательного совета чешского дочернего общества группы компаний чёрной металлургии ЧТПЗ. Сейчас он возглавляет фармацевтическое предприятие «Нанолек», владельцем которого является одна из кипрских компаний. Сообщается, что предприятие разрабатывает вакцину против COVID-19, а также производит гидроксихлорохин — препарат неподтверждённой эффективности, продвигаемый некими структурами как средство для лечения COVID-19.
Документы, полученные Al Jazeera в результате утечки, содержат данные двухлетнего периода с 2017 по 2019 годы, демонстрирующие систематические ошибки программы CIP. Строгое соблюдение её правил отсутствовало, а несоответствующие критериям заявители продолжали получать положительные решения даже после ужесточения требований в феврале 2019 года.
Денежная карусель
После нескольких месяцев проволочек парламент Кипра в июле 2020 года принял закон, позволяющий властям аннулировать гражданство любого лица, осуждённого за тяжкое преступление, подвергнутого международным санкциям или включённого в список лиц, находящихся в международном розыске после получения гражданства.
Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис, курирующий программу CIP, сообщил представителям Al Jazeera, что нет ни одного решения о предоставлении гражданства, принятого с нарушениями действующих правил. Он заявил, что Кипр функционирует как государство ЕС, соблюдая абсолютную открытость.
Несмотря на попытки прикрыть существующие лазейки, несколько НКО, члены Европейского парламента и ряд оппозиционеров Кипра называют программу CIP абсолютно ненадёжной. По словам представителя оппозиции Ирен Караламбидес «[правительство] ставит Европейский союз под угрозу. Продавая паспорта, они открывают ворота в ЕС».
Репутация Кипра ухудшается в связи с нарушениями требований программы, но она — не единственная жертва денежной карусели по покупке гражданства. Есть немало случаев, когда средства, вложенные в золотые пляжи Ларнаки и Пафоса, были украдены у российских, украинских и китайских инвесторов. Положение страны как члена ЕС подрывает коррупция, негативно влияющая также и на развитие гражданского общества в странах, откуда приходят денежные средства.
Паспорта могут быть кипрскими, но анонимно зарегистрированные компании находятся на острове Джерси, а банковские счета зачастую открыты в Лондоне. Яхты стоят у причалов Лазурного берега, а простые люди страдают в Кабуле, Хабаровске и Киеве.
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