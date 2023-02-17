Активы Дерипаски на Украине национализируют СБУ сообщила о национализации активов бизнесмена Дерипаски на сумму в $273 млн

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в $273 миллиона, передает РИА Новости. Отмечается, что решение принял суд по иску Минюста. Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, а также о компаниях по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске, — сказано в публикации.

В ведомстве не стали уточнять судьбу конфискованных активов.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.