Афганские террористы обещают прекратить огонь ради Курбан-байрама

https://static.news.ru/photo/29ba96c8-d0dc-11ea-8304-fa163e074e61_660.jpg Фото: k89/Global Look Press

Боевики террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в России) пообещали прекратить огонь на три дня ради одного из главных праздников мусульман Ид аль-Адха — Курбан-байрама, который отмечают в 2020 году с 30 июля по 3 августа.

Радикалы также призвали сторонников отказаться от вооружённых столкновений с правительственными силами Афганистана, передаёт телеканал 1TV.

Накануне боевики отказались от прекратить силовые акции до начала переговоров с представителями Афганистана по вопросу стабилизации ситуации в республике. Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

29 февраля 2020 года лидеры террористов подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антироссийские санкции за «подкуп талибов» и «вмешательство в выборы» не попали в версию военного бюджета на 2021 финансовый год, который был одобрен в Сенате США. Однако члены сената поддержали санкции против РФ в отношении «Северного потока — 2».