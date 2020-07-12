Талибы отказываются прекращать огонь до начала межафганских переговоров

https://static.news.ru/photo/1882ade0-c435-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: isafmedia/wikipedia.com

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) отказывается от прекращения вооружённых нападений до начала переговоров с представителями Афганистана по вопросу стабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.

Боевые действия продолжатся, так как у «Талибана» нет пока иного выбора, — сказал Муджахида.

Он также назвал прекращение боевых действий нелогичным требованием со стороны властей в Кабуле.

29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысяч атак.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в РФ) могут пройти в Дохе (Катар).