США не внесли в военный бюджет страны санкции против РФ «за подкуп талибов»

https://static.news.ru/photo/e1fec6c6-cf0d-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антироссийские санкции за «подкуп талибов» и «вмешательство в выборы» не попали в версию военного бюджета на 2021 финансовый год, который был одобрен в Сенате США. Однако члены сената поддержали санкции против РФ в отношении «Северного потока — 2».

Автором первой поправки (№ 2376) выступил главный демократ в комитете сената по иностранным делам Роберт Менендес. Он предлагал обязать администрацию США заморозить активы президента России Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и других российских высокопоставленных должностных лиц в том случае, если будет доказана их причастность к побуждению афганских боевиков к нападению на американских военных. Кроме того, предлагалось ввести дополнительные ограничения в отношении военных компаний России, — сообщает РБК.

Как отмечает портал, Роберт Менендес является автором и других поправок к военному бюджету США. Их уже одобрили в Сенате США.

Другую поправку (№ 1845), содержащую антироссийские санкции, предложили республиканский сенатор Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Их инициатива предполагала включение в оборонный бюджет всех без исключения мер, предусмотренных законопроектом «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act). Он, в частности, предполагает запреты на инвестиции в российский энергетический сектор и покупку российского госдолга в случае доказанного вмешательства Москвы в американские выборы, — отметили на портале.

В пресс-службе Сената США сообщили, что такой поправки также нет в перечне одобренного военного бюджета на 2021 финансовый год.

Кроме того, в одобренную сенатом версию не вошла поправка, которая призывала ввести санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Отмечается, что 2021 финансовый год начнётся с 1 октября 2020 года. Всего в бюджет заложены чуть более $740 млрд на оборону страны.

Всего было утверждено 145 поправок. В отношении России сенаторы утвердили три поправки: Пентагон проведёт расследование расходов РФ и КНР, чтобы повысить прозрачность военных бюджетов, санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» и дополнительные санкции в отношении Nord Steam 2.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкая газета сообщила, что власти Соединённых Штатов оказывают давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток — 2». В этом, как утверждается, участвуют чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго США. По информации издания, американские чиновники начали проводить видеовстречи с представителями европейских фирм-подрядчиков, таких встреч состоялось уже как минимум две. По словам собеседников издания, американская сторона ясно даёт понять, что хочет помешать завершению проекта. Представитель немецкой энергетической компании Uniper отметил, что «США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который важен для энергетической безопасности Европы» и это «явное посягательство на европейский суверенитет».