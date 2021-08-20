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Аэропорт Кабула закроют на два дня из-за угрозы теракта

10:22, 22 августа 2021
Аэропорт Кабула закроют на два дня из-за угрозы теракта Фото: Victor Mancilla/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Аэропорт Кабула закроется на 48 часов, несмотря на тысячные толпы людей, стоящие у его ворот. Как сообщает местное агентство Khaama Press, об этом заявили в Госдепе США.

Подобное решение было принято в связи с необходимостью эвакуации тех, кто уже находится на территории воздушной гавани.

Местные жители с новой силой начали штурм аэропорта. Ситуация ухудшилась на фоне получаемых сообщений американскими военными о «вероятной» угрозе аэропорту со стороны ИГ (запрещено в РФ).

Также стало известно, что семь афганских граждан погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

Ранее талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула. Они не дают попасть в воздушную гавань в основном афганцам. Также сообщается, что в нескольких километрах от воздушной гавани выставлены патрули боевиков. 

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. 

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