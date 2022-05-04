«Аэрофлот» возобновит полёты в Индию с 5 мая

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Компания «Аэрофлот» сообщила, что возобновит полеты в Индию с 5 мая. Первый рейс Москва — Дели запланирован в Шереметьево 5 мая в 23:25, говорится в сообщении сообщества в ВКонтакте «Мой Аэрофлот».

Аэрофлот возобновляет с 5 мая полеты в Индию — загадочную, многоликую, контрастную и неповторимую! — говорится в сообщении.

Полёты будут выполняться на Airbus A330-300. Рейсы планируется сделать регулярными — два раза в неделю. Известно, что стоимость перелёта «туда-обратно» по тарифу без багажа в мае составит 35-37 тысяч рублей на человека.

Для путешествия по Индии необходим отрицательный результат ПЦР-теста. Приехать в страну могут как вакцинированные, так и непривитые россияне.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» будет летать в Турцию с 6 мая. Пассажирам станут доступны регулярные рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул.