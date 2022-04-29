«Аэрофлот» будет летать в Турцию с 6 мая

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Турцию, говорится в сообщении на официальном сайте компании. Пассажирам станут доступны регулярные рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул. В письме компании уточняется, что полёты в данные города будут выполнять до двух раз в день на самолётах Airbus A330.

«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полёты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, — сказано в письме авиаперевозчика.

Ранее международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство перевозчика. Как сообщается на сайте альянса, воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, об изменениях в льготах и услугах SkyTeam клиентов будут информировать дополнительно.

Министерство торговли США ранее ввело экспортные санкции против «Аэрофлота» на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В частности, авиаперевозчика лишили права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США.

Также мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалили из App Store. В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали гражданам не переустанавливать приложение, потому что повторно скачать в App Store его уже не получится. При этом мобильное приложение «Аэрофлота», установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать.