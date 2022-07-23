Абрамовича заметили на заключении «продуктовой сделки» в Турции Ansa: Абрамович присутствовал на подписании соглашения по зерну в Турции

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Бизнесмен Роман Абрамович

Олигарх Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле во время подписания соглашения по зерновому вопросу, передает итальянская газета Ansa. Миллиардер сидел в первых рядах. Какую роль он играл в церемонии, не уточняется.

Абрамович сидел в первых рядах в зале, оборудованном для церемонии, где Россия и Украина подписали соглашение отдельно, — говорится в сообщении.

Весной иностранные СМИ сообщали, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по соглашению о прекращении конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что бизнесмен не является официальным участником российской делегации, но привлечен для обеспечения контактов между Москвой и Киевом.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились в течение 120 дней вывезти зерно, находящееся в украинских портах. Анкара назвала сделку «серьёзной победой турецкой дипломатии».