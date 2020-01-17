https://static.news.ru/photo/9d9f511e-3947-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katrina Kochneva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абхазия готова начать процесс нормализации отношений с Грузией. Однако обязательным условием для этого является соглашение о неприменении военной силы, заявили в министерстве иностранных дел Республики.

Такие юридические обязательства, которые примет на себя каждая из сторон, позволят приступить к обсуждению форм диалога между Сухумом и Тбилиси, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии.

Оно сделано в ответ на публичные высказывания ряда общественных и политических деятелей Грузии о необходимости налаживания двустороннего диалога.

В абхазском МИДе заявили, что готовы обсуждать вопросы, связанные с деизоляцией республики, региональной безопасностью, экологией, а также ряд других тем, имеющих непосредственное отношение к гуманитарному сотрудничеству.

Однако государственный статус Абхазии, основанный на волеизъявлении народа и закреплённый в конституции страны, обсуждению не подлежит, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в и.о. главы российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на прекращение со стороны США и НАТО подстрекательства грузинских властей к противостоянию с Россией.