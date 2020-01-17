Абхазия готова начать процесс нормализации отношений с Грузией. Однако обязательным условием для этого является соглашение о неприменении военной силы, заявили в министерстве иностранных дел Республики.
Такие юридические обязательства, которые примет на себя каждая из сторон, позволят приступить к обсуждению форм диалога между Сухумом и Тбилиси,
Оно сделано в ответ на публичные высказывания ряда общественных и политических деятелей Грузии о необходимости налаживания двустороннего диалога.
В абхазском МИДе заявили, что готовы обсуждать вопросы, связанные с деизоляцией республики, региональной безопасностью, экологией, а также ряд других тем, имеющих непосредственное отношение к гуманитарному сотрудничеству.
Однако государственный статус Абхазии, основанный на волеизъявлении народа и закреплённый в конституции страны, обсуждению не подлежит, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в и.о. главы российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на прекращение со стороны США и НАТО подстрекательства грузинских властей к противостоянию с Россией.
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