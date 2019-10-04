https://static.news.ru/photo/6806722e-e746-11e9-94b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

72 человека были госпитализированы с отравлением после свадьбы в ресторане в посёлке Путила в Черновицкой области Украины.

По состоянию на 07:00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), — говорится в сообщении Госслужбы страны по ЧС.

Там также отметили, что в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как ранее писал News.ru, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с заражением 21 учащегося школы № 508 кишечной инфекцией. Шестеро детей до сих пор находятся в больницах.