https://static.news.ru/photo/f1aa503c-e5e7-11e9-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с заражением 21 учащегося школы № 508 кишечной инфекцией. Шестеро детей до сих пор находятся в больницах.

С 22 по 30 сентября кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребёнка, в том числе диагноз «дизентерия» установлен восьми детям, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства выявили нарушения при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока, а также нарушения в организации питьевого режима детей.

В производственных помещениях комбината питания «Юность» обнаружили несоблюдение технологий приготовления пищи, условий хранения готовой продукции, использование оборудования не по назначению. Предприятию вынесли временный запрет на производство, материалы об административном правонарушении направлены в суд.

Как писал News.ru, семь школьников из города Мукачево Закарпатской области Украины попали в больницу после распыления неизвестного вещества. Все они учатся в одном классе. Трое шестиклассников теряли сознание, сейчас их самочувствие улучшилось, но они находятся в реанимации. Другие определены в инфекционное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести. Что стало причиной отравления детей, неизвестно. По неподтверждённой информации, они распылили в школе неизвестный газ.