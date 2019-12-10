https://static.news.ru/photo/094f540e-1b70-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик военной техники из США считает потенциально опасными истребители МиГ-31 и Су-57. По его мнению, эти самолёты представляют серьёзную угрозу из-за своей скорости.

Также он говорит о высокой вероятности разработки в России нового истребителя, который может получить название МиГ-41. Журналист считает, что на замену старым МиГам мог бы прийти Су-57.

Хотя его дальность полёта меньше, чем у МиГ-31, дозаправка «воздух-воздух» могла бы решить эту проблему. Но так как по возможностям они очень похожи, зачем нужен новый истребитель? — цитирует аналитика «Профиль».

Основной причиной создания нового самолёта аналитик считает стремление России лучше вооружиться.

В феврале 2019 года жители США признались, что боятся Россию. По их словам, от страны исходит больше опасности, чем от Китая и КНДР.