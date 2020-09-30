Зарубежные эксперты сообщили о пике боевой мощи РФ со времён холодной войны

https://static.news.ru/photo/9df429ba-03b7-11eb-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеспособность Вооружённых сил России вышла на пиковые показатели со времён холодной войны, следует из отчёта базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований (IISS).

Сегодня российские вооружённые силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него, — приводит РБК выдержку из исследования.

Эксперты отметили, что РФ начала активную модернизацию войск после вмешательства в конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Ключевые улучшения коснулись ядерных вооружений и воздушно-космических войск, а также отмечается усиление в военно-морском флоте и сухопутных войсках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно плану бюджета, в ближайшие три года на оборону РФ выделят 9,5 трлн рублей.