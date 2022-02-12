«Выстрел в воздух»: эксперт объяснил инцидент с подлодкой США у Курил

Российский фрегат «Маршал Шапошников» поступил в инциденте с подлодкой США у Курильских островов как караульный. Первым делом своеобразным «выстрелом в воздух» предупредил субмарину об опасности в связи с заходом в территориальные воды РФ. Действия корабля телеканалу «Звезда» прокомментировал ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видели нарушителя. Первый «выстрел в воздух» — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении, — сказал эксперт.

Следующим шагом фрегата стало обозначение района нахождения американской подлодки. Это делается путём запуска гранов специальными бомбомётными установками, предупреждающих подводников о том, что их «обложили». Если бы подлодка не ретировалась после этого, фрегат открыл бы огонь на поражение.

О заходе субмарины США типа «Вирджиния» в территориальные воды России в районе острова Уруп на Курилах сообщило Минобороны РФ. Требование российского фрегата «Маршал Шапошников» о немедленном всплытии американские подводники проигнорировали. После применения «соответствующего средства» подлодка покинула район.

В связи с произошедшим Минобороны вызвало военного атташе США и вручило ему ноту. В Пентагоне утверждают, что подводная лодка США не заходила в российские территориальные воды.