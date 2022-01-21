Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели тренировку по защите морского побережья в случае наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Как сказано в сообщении пресс-службы командования объединённых сил ВСУ в Facebook, военнослужащие использовали информацию артиллерийской разведки и беспилотного летательного аппарата-разведчика.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».

В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины». Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также заявила, что военные учения России на территории Белоруссии являются сигналом того, что российская сторона враждебно настроена по отношению к Украине.

В Пентагоне тем временем заявили, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине, но там остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.