Военный эксперт подтвердил подлинность снимков крейсера «Москва»

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru подтвердил подлинность появившихся в Сети снимков затонувшего крейсера «Москва». По предварительным данным, фотографии сделаны с турецкого судна, которое находилось поблизости.

Это фотографии именно этого корабля, это понятно, — сказал Литовкин.

Военный эксперт также объяснил, почему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить подлинность фотографий. По его словам, Кремль пользуется информацией Министерства обороны РФ, а ведомство пока не предоставило соответствующих сведений.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял устойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего. Экипаж ракетного крейсера «Москва» 15 апреля доставили в Севастополь.

Ранее Литовкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что погибший флагман Черноморского флота России — крейсер «Москва» — можно сравнить с «целым городом», корабль обладал очень мощным вооружением — 16 крылатыми ракетами «Вулкан» с дальностью полёта до тысячи километров. Он отметил, что в ближайшей перспективе заменить крейсер нечем.