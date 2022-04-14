«Это целый город»: военный эксперт о погибшем крейсере «Москва»

Погибший флагман Черноморского флота России — крейсер «Москва» — можно сравнить с «целым городом», корабль обладал очень мощным вооружением — 16 крылатыми ракетами «Вулкан» с дальностью полёта до 1000 километров, рассказал NEWS.ru ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин. Таким образом военный эксперт прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Москва» затонула во время буксировки. Он отметил, что в ближайшей перспективе заменить крейсер нечем.

Понятно, по программе перевооружения Черноморского флота России мы закроем эту пробоину. Но сам факт гибели крейсера вызывает сожаление. Это символ ЧФ РФ, один из лучших в своём классе для своего времени по соотношению тоннаж/вооружение. Его основная задача — борьба с авианосными группами, фрегатами и крейсерами с помощью 16 крылатых ракет «Вулкан» размером с истребитель. На корабле стояла батарея ЗРК «Форт», или С-300, торпеды, вертолёты. Это целый город, четырёхподъездный дом девятиэтажный, — рассказал Литовкин.

Он добавил, что потерю компенсируют фрегаты нового поколения с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Спикер подчеркнул, что «одноклассников» «Москвы» в составе ВМФ РФ осталось два — «Маршал Устинов» (Северный флот) и «Варяг» (Тихоокеанский флот).

Министерство обороны РФ накануне сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. Отмечается, что из-за полученных повреждений после детонации боезапаса, а также по причине штормового волнения корабль потерял остойчивость. Основной причиной взрыва стал пожар на борту боевого судна. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось, продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара в 1976 году. Спущен на воду 27 июля 1979 года. Корабль является флагманом Черноморского флота. В ходе спецоперации крейсер эвакуировал сдавшийся украинский пограничный гарнизон с острова Змеиный.