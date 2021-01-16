Военный эксперт оценил доклад начальника штаба ВВС США

https://static.news.ru/photo/d7caba28-5899-11eb-a025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sra Roslyn Ward/Us Air/Global Look Press

Руководитель штаба Военно-воздушных сил США — генерал Чарльз Браун — накануне опубликовал программный доклад. Основная тема документа — подготовка авиации к предстоящим боевым действиям. Военный добавил, он подписал четыре приказа, обязывающих коллег «сосредоточить и направить в правильное русло энергию и талант, а также стойкость пилотов Пентагона». Он отметил, что обучать личный состав необходимо с учётом мировоззрения вероятного противника — россиян и китайцев.

По словам генерала, ВВС США за последние 70 лет могут похвастаться успехами в выполнении пяти задач: завоевании превосходства в воздушном пространстве, разведке, мобильности в любой точки мира, глобальном ударе и управлении.

По мнению военного эксперта Михаила Ходарёнка, заявление представителя США похоже на подборку красивых лозунгов, однако за каждым громким тезисом могут стоять конкретные решения, подкрепляемые статистикой, фактами, цифрами, материальными и денежными ресурсами, пишет портал Газета.ru.

Главный вывод, который, на мой взгляд, надо сделать из доклада начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, — стратегическое соревнование между нашими державами имеет стойкую тенденцию к обострению. И ставки в этом противоборстве, действительно, как никогда высоки, — отметил собеседник издания.

Сравнивать доклад Брауна с заявлениями Минобороны РФ очень сложно, так как представители российской армии редко выступают с идеологическими текстами, рассчитанными на долгосрочную перспективу. Тем не менее, РФ собирается усилить боевую авиацию. Одних истребителей пятого поколения Су-57 ВВС РФ должны получить к 2028 году 76 единиц.

Как ранее сообщал NEWS.ru, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что относится с профессиональным уважением к Российской Федерации. При этом чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты «должны избавиться от мышления времён холодной войны».

Накануне стало известно, что Военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами Корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».