Военный эксперт объяснил провал США в разработке F-35

https://static.news.ru/photo/e16b5086-8546-11eb-99b2-96000091f725_660.jpg Фото: Staff Sgt. Alexander Cook/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слияние финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона является главной причиной проблем США в создании вооружений и военной техники. Это касается и сложностей с разработкой истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника «Звезда».

По его словам, на примере F-35 можно говорить о явном провале стелс-технологии, применяемой на самолёте. Она оказалась бесполезной против радиолокационных станций, работающих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (K-диапазон).

При этом Леонков напомнил, что эксперты в США активно критиковали истребитель Су-57, уверяя потенциальных покупателей, что в России создать самолёт пятого поколения якобы невозможно.

Есть такая русская пословица — «Не рой яму другому, сам в неё попадешь», но, видимо, её в США не знают, так как недобросовестная конкуренция у них в чести, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в итоге боевые возможности российского Су-57 оказались на порядок лучше, чем у F-22 и F-35. Просто Россия выработала свои требования к самолётам пятого поколения. Они получились значительно жёстче американских.

И теперь провальные проекты США привели к утрате научно-технического задела и технологий. Пентагон не может догнать Россию, хотя увеличивает финансирование прорывных проектов, отметил Леонков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II — крысиная нора, считает глава комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Политик призвал заменить самолёт другой машиной и урезать финансирование F-35. Он уверен, что финансирование уже превышает разумные пределы.