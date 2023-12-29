Военный эксперт назвал главное преимущество третьей версии «Ланцета» Артамонов: «Ланцет-3» работает по принципу «выпустил и забыл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3» работает по принципу «выпустил и забыл», рассказал NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, он снабжен искусственным интеллектом, сам находит цель, рассчитывает траекторию и поражает.

«Ланцет-3» не требует участия оператора. Он работает по принципу «выпустил и забыл». Такого у нас еще не было. И главное, что это сразу внедряется, — объясняет специалист.

Артамонов отмечает, что в экспертном сообществе признано, что лучшего барражирующего боеприпаса в мире нет. На счету «Ланцета» огромное количество пораженных танков и других целей.

И лучшими были «Ланцет» и «Ланцет-2». А мы выпустили уже «Ланцет-3», — обращает внимание военный эксперт.

О том, что Вооруженные силы России получили ударные беспилотники «Ланцет» с новой боевой частью, стало известно 20 ноября. Оружие успешно используется военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

После этого в Германии заявили, что модифицированная версия «Ланцетов», разработанных в России, представляет угрозу для украинских сил. Там уточнили, что теперь БПЛА умеют определять, распознавать и захватывать цели.