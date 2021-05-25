Военный эксперт: комплекс С-500 могут продать за рубеж

https://static.news.ru/photo/c043ba72-bdf6-11eb-b609-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» допустил, что Россия может отправить на экспорт новейшие зенитно-ракетные комплексы C-500. Специалист подчеркнул, что не имеющий аналогов в мире ЗРК в любом случае будет поставляться только ограниченному кругу государств.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания С-500 завершаются успешно и комплекс скоро начнёт поступать в войска. Коротченко отметил , что новейший ЗРК обладает рядом уникальных особенностей. В частности, в него заложена возможность эффективной борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами на последней стадии полёта. Кроме того, С-500 может сбивать низкоорбитальные спутники и средства поражения, запущенные с орбитальных платформ.

Главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов в 2020 году заявлял, что Россия не будет продавать эти ЗРК ни за какие деньги, так как они разрабатываются в первую очередь для армии РФ. Коротченко в этой связи указал, что С-500 является оборонительной системой, поэтому власти страны могут принять политическое решение о выводе комплекса на внешний рынок. Но даже в таком случае поставки будут осуществляться только ближайшим союзникам, уверен эксперт. Он также отметил, что США подобных вооружений не имеют.

Сегодня у США такого комплекса нет. У американцев есть стационарная система ПРО, где ракеты-перехватчики базируются в шахтах. У России также существует система ПРО Москвы с шахтным базированием ракет-перехватчиков, а С-500 может быть переброшена на любое направление и быть там развёрнутой, — резюмировал Коротченко.

Ранее стало известно, что Турция продолжает переговоры с Россией о закупке второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400.