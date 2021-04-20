Турция продолжает переговоры о покупке второго полка C-400

https://static.news.ru/photo/2c4670a8-a212-11eb-92d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкие власти всё ещё ведут переговоры с Россией о закупке второго полка систем противовоздушной обороны C-400, рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он раскритиковал позицию Соединённых Штатов по этому вопросу и пожаловался, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа Анкара не могла закупить даже пистолеты для охраны главы государства.

Говорить нам, что и у кого покупать, неправильно. Они (США. — NEWS.ru) знают, почему мы купили С-400. Нам было нужно, и мы купили. Нам ещё нужно? Нужно. Если вы хотите, чтобы мы купили у вас, вы должны предложить приемлемые цены и подходящие условия — гарантии, трансфер технологий, — подчеркнул глава МИД в эфире телеканала Haberturk.

Он рассказал, что турецкая сторона предложила Вашингтону создать техническую группу по C-400, чтобы найти «формулу решения».

У нас тоже есть вопросы к США — насчёт поддержки Рабочей партии Курдистана, — заключил он.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.