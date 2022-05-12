Военкор объяснил, зачем Россия использует гаубицы «Мста-С» на Украине Военкор Борзенко: Россия применяет гаубицы «Мста-С» для уничтожения больших скоплений ВСУ

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Армия РФ в рамках спецоперации на Украине применяет гаубицы «Мста-С», чтобы уничтожать большие скопления ВСУ и военные объекты, заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Он подчеркнул в беседе с «360», что российские силовики не стреляют из такого оружия по населённым пунктам.

Мы не стреляем по населённым пунктам из этого оружия. Какие-то военные базы, точки скопления, которые мы обнаруживаем с воздуха, из космоса, — мы по ним открываем огонь. Это говорит о том, что интенсивность увеличилась этих действий, — отметил Борзенко.

По его словам, украинцы также применяют оружие подобного калибра. Однако, подчеркнул Борзенко, у ВСУ практически кончились боеприпасы для 150-мм гаубиц. Военкор уточнил, что дефицит снарядов возник после того, как российские силовики захватили склад под Балаклеей. По его словам, сейчас на Украине продолжается «позиционная война» без активных боевых действий.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия планирует поставить на Украину современные танки и самоходные артиллерийские установки. По словам дипломата, руководство республики совместно с властями Нидерландов займётся транспортировкой тяжёлого вооружения сообща ввиду «недостачи» военной техники у немецкой армии.