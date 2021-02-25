Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики»

https://static.news.ru/photo/bdb0d628-774c-11eb-b377-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры европейских стран затерялись между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами. К такому выводу пришёл обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе.

Он привёл в пример Российскую Федерацию и её военный потенциал, а также добавил, что ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах».

Однако, как подчеркнул Рофе, на протяжении десяти лет специалисты наблюдают совершенно иную картину, поэтому автор статьи предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, является более высокотехнологичным, чем кажется сначала. Он напомнил, что в конце 2020 года Польша организовала симуляцию боевых действий, итоги которых оказались «ужасными».

На первой неделе войны с Россией польская армия прекратила бы существование, потеряв до 80% личного состава и техники, — цитирует РИА Новости журналиста.

Он добавил, что эксперты объяснили это тем, что Москва в последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты заявили об отсутствии подобного вооружения у Германии, Британии и Франции.

Автор также привёл в пример ситуацию, возникшую в Чёрном море в 2014 году, когда бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над американским эсминцем «Дональдом Куком». В итоге «электронный мозг» корабля умер.

Похожая ситуация случилась с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию поменяло расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать.

Кроме того, Рофе назвал «Москву-4», «Ртуть-БМ», «Инфауну» «невидимыми щитами», которые не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолёты. А боевые сухопутные роботы «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала». Они разработаны для разведки, огневой поддержки и ликвидации целей. Рофе напомнил и о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своём видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растёт, но ещё можно выработать меры для её предотвращения. В ведомстве добавили, что Москва продолжит уделять серьёзное внимание ракетно-ядерному разоружению. Следование данному курсу требует задействования всех стран, имеющих на своих складах подобные технологии, в частности Британии и Франции. Кремль открыт к многостороннему сотрудничеству, которое должно вестись на основе консенсуса, уважая законные интересы всех «игроков».

По словам Лаврова, несмотря на пандемию коронавируса, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. По мнению дипломата, вспышка недуга и спад в мировой экономике, к которому она привела, требуют консолидации усилий, писал NEWS.ru.